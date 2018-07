Ucciso il pastore pedofilo scarcerato venti giorni fa «È stata una vendetta» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMICIDIOFRASSO TELESINO (Benevento) Solo una cinquantina di metri separano le case rurali degli Iorillo e dei Matarazzo. Dieci anni di doppie tragedie hanno avuto per scenario via Bocca con i terreni di olivi che la circondano. Solo da 19 giorni, Giuseppe Matarazzo, 45enne, era uscito dal carcere. Aveva scontato la condanna per violenza carnale su Michela, la quindicenne che il sei gennaio di dieci anni fa, lasciando una lettera di spiegazioni a lui indirizzata, si era impiccata con una corda di nylon non lontano dalla casa di famiglia. Una...