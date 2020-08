IL CASO

PALERMO Gli investigatori la descrivono come una donna priva di istinto materno, l'istinto che avrebbe dovuto farla ribellare a chi per mesi ha massacrato di botte, fino ad ucciderlo, suo figlio Evan. Una ribellione che non c'è mai stata. Una sottomissione totale, quella di Letizia Spatola, 23 anni, arrestata ieri con le accuse di concorso in omicidio e maltrattamenti in famiglia.

IL SILENZIO

La tragedia del piccolo Evan, ammazzato a 21 mesi a pugni dal compagno della donna, a Rosolini, piccolo centro della provincia di Siracusa, si è consumata nel silenzio di chi avrebbe dovuto chiedere aiuto. Omertà, paura, ignoranza, degrado, sudditanza psicologica verso un uomo che aveva reso schiava la sua compagna. Il silenzio di Letizia, che, inerte, vedeva i lividi sul corpicino del figlio e lo sentiva piangere è causa della morte del piccolo quanto le violenze del patrigno, Salvatore Blanco, una sorta di padre-padrone da subito individuato come l'assassino.

LE PERCOSSE

I segni delle percosse erano evidenti. Il padre naturale di Evan, che si è trasferito in Liguria per lavoro, a luglio aveva presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Genova, sostenendo che il figlio fosse in pericolo. Sua madre, la nonna della piccola vittima, si era accorta che il nipote non era sereno e aveva notato i segni delle botte sul volto del bambino. La macchina della giustizia e i servizi sociali, però, non si sono attivati in tempo.

Evan è arrivato all'ospedale di Modica due giorni fa. I medici, vedendolo pieno di lividi, soprattutto sul volto, hanno capito che la causa era la violenza di un adulto. Per il bimbo, però, era troppo tardi. Poco dopo il ricovero, Blanco è stato portato in carcere con l'accusa di omicidio. Durante una precedente relazione era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia: un indizio che ha impresso una rapida svolta alle indagini.

LE VIOLENZE

Il bambino dicono gli investigatori è stato picchiato per mesi. Il patrigno non sopportava di sentirlo piangere, se ne lamentava continuamente con la compagna e spesso, per farlo smettere, lo scuoteva e lo picchiava. Violenze ripetute che una volta portarono Evan in ospedale per una frattura. I medici - allora venne visitato a Noto non fecero però alcuna segnalazione. E la ricostruzione dei familiari, che riferirono che si era fatto male cadendo a terra, venne ritenuta credibile.

L'ultima reazione di Blanco, però, è stata così violenta da spingere la compagna a chiamare l'ambulanza del 118. Evan è stato portato all'ospedale Maggiore di Modica, dove madre e patrigno hanno provato a raccontare l'ennesima menzogna: Evan stava male perché aveva ingoiato un giocattolo, poi era caduto, poi ancora era rimasto incastrato in una porta. Ma le ferite e l'esperienza del medico di turno hanno svelato l'orrore.

LE INDAGINI

Davanti al corpicino pieno di lividi del bambino, dicono gli inquirenti, il dottore sarebbe rimasto sotto choc e avrebbe deciso di chiamare la polizia. Le indagini sono state velocissime. Blanco è stato subito arrestato. La compagna, interrogata dagli agenti, per qualche ora ha tentato di coprirlo. Ancora una volta e nonostante suo figlio fosse in fin di vita. Poi però Letizia ha ceduto e ha ricostruito mesi di terrore: le botte, le violenze subite da lei e dal bambino.

La donna ha un altro figlio nato da una precedente storia che, dicono gli investigatori, sarebbe stato risparmiato dalla folle violenza del patrigno. Del suo destino si occuperà ora il tribunale dei Minori di Catania.

Lara Sirignano

