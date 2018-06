Ucciso con una bomba per un campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMICIDIOVIBO VALENTIA Quel terreno doveva essere il loro. A tutti i costi. E per ottenerlo non si sarebbero fermati davanti a nulla. Anche piazzare una bomba per eliminare i reali proprietari del fondo. È la motivazione, secondo la Dda di Catanzaro e i carabinieri di Vibo Valentia, che ha spinto la famiglia Mancuso-Di Grillo ad uccidere Mattia Vinci e ferire il padre Francesco nel pomeriggio del 9 aprile scorso quando venne azionato il radiocomando che innescò l'ordigno piazzato sotto l'auto delle vittime, nelle campagne di Limbadi.Per...