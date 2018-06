Ucciso alle Fosse Ardeatine «Berlino risarcisca i familiari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA I capelli scuri, la fronte alta, il temperamento «molto severo», come lo ricordavano i figli, ma facile alla commozione proprio quando si trattava dei suoi bambini. Paolo Frascà, nato in Calabria il 18 maggio 1898 e trasferitosi a Roma, è una delle vittime delle Fosse Ardeatine. Non aveva ancora 46 anni quando fu arrestato dalle SS tedesche, torturato per due mesi nel carcere in via Tasso e poi trucidato.A settantaquattro anni dall'uccisione, la Germania è stata condannata al risarcimento dei danni in favore dei parenti....