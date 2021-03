Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZAIl fegato spappolato, ecchimosi e lesioni in ogni parte del corpo. Massacrato di botte. A soli venti mesi, nel 2019, morì a Novara il piccolo Leonardo. Vittima di «una violenza inaudita - come la definirono gli inquirenti - non degna di un essere umano». Per ora ci sono due colpevoli. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo la madre 23enne, Gaia Russo, e il suo compagno di allora, il 24enne Nicholas Musi. Una decisione...