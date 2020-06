IL CASO

ROMA Ordine di arresto per Donald Trump. Il procuratore generale di Tehran Ali Alqasi Nehr ha spiccato un mandato di cattura per il presidente degli Usa e per altre 35 persone, responsabili dell'attacco missilistico che il 3 di gennaio scorso ha ucciso il generale iraniano comandante delle Forze rivoluzionarie Qasem Soleimani, nelle prossimità dell'aeroporto di Baghdad. L'accusa à di omicidio e di azioni terroristiche.

La procura dichiara che Trump sarà giudicato una volta che avrà lasciato la Casa Bianca, ma nel frattempo chiede all'Interpol di emettere un codice rosso, il provvedimento di maggior gravità nell'arsenale dell'agenzia internazionale, che sollecita le polizie di tutti gli stati associati ad arrestare la persona oggetto della richiesta, qualora si trovasse nella loro giurisdizione.

«BOUTADE POLITICA»

Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Brian Hook, ha definito l'iniziativa una «boutade politica», e la stessa Interpol ha già risposto che non intende esporsi in un caso che ha connotazioni politiche più che criminali. La stessa motivazione è servita all'agenzia per rifiutare di agire alla fine gennaio sulla base un altro mandato di cattura emesso dalla procura boliviana nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, oggi profugo in Argentina. Le autorità iraniane hanno già condannato a morte poche settimane fa un loro cittadino per aver collaborato con l'intelligence estera. L'uomo: Sayed Mahmoud Mousavi, è probabilmente l'informatore che ha reso possibile l'attacco a base di droni che ha ucciso Soleimani e altri cinque negoziatori del Quds in missione in Iraq.Trump non ha risposto personalmente finora alla provocazione, e i suoi collaboratori sono impegnati a districare un altro caso internazionale di ben più grave portata. Venerdì scorso il New York Times ha rivelato l'esistenza di un rapporto stilato dall'intelligence e dalle Forze operative speciali per l'Afghanistan, secondo il quale i russi negli ultimi anni di conflitto in Afghanistan, avrebbero offerto una taglia ai guerriglieri talebani, per compensarli dell'uccisione di soldati statunitensi. La denuncia sarebbe stata comunicata dal comando della coalizione Nato al solo partner britannico, e Trump ne sarebbe stato informato nel corso di un briefing nel mese di marzo.Il presidente nega quest'ultima circostanza.

La portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha specificato ieri che le agenzie nazionali di intelligence non concordano sulla veridicità dei fatti allegati dal rapporto, e che ci sono opinioni dissenzienti, tali da aver impedito che la notizia arrivasse dentro i muri dell'Ufficio ovale. I leader dell'opposizione rifiutano di credere a questa versione, e chiedono che i vertici delle agenzie investigative riferiscano in congresso quello che sanno. Dietro le insistenze dei leader democratici Nancy Pelosi e Chuck Shumer c'è il sospetto che Trump abbia potuto scegliere di non reagire, nel momento in cui stava proponendo il rientro della Russia nel seno del G7. Sulle spalle del presidente gravano poi le accuse di concussione con Putin, che non sono mai state fugate, a dispetto delle conclusioni del rapporto Mueller. Ieri un gruppo selezionato di politici è stato convocato alla Casa Bianca per un incontro chiarificatore con il capo del gabinetto Mark Meadows. Il New York Times nel frattempo scriveva di avere le prove di almeno una uccisione di un marine, concordata e pagata dai russi agli esecutori talebani. Nel 2018 dieci marines sono morti in Afghanistan nel corso di conflitti a fuoco e per l'esplosione di bombe rudimentali; il numero è salito a sedici nell'anno successivo, ed è sceso a due quest'anno, dopo l'annuncio a febbraio del progressivo ritiro del contingente. Molti di questi casi hanno visto la partecipazione di militari afghani alleati agli Usa, e infiltrati dai talebani.La Cia deve ancora esprimere un parere finale sul rapporto. E' difficile tuttavia credere che data la gravità dell'accusa, e la comunicazione già fatta mesi addietro agli inglesi, il semplice sospetto di un complotto russo ai danni dei militari statunitensi non sia arrivato almeno alle orecchie del presidente.

Intanto le autorità di Jacksonville, la città della Florida dove Trump terrà il discorso di accettazione della nomination presidenziale repubblicana in un'arena da circa 15 mila posti, ha introdotto «l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e al coperto».

Flavio Pompetti

