MILANO L'omicidio non è stato volontario, ma legato alla violazione delle norme sulla circolazione stradale: la posizione di Fabio Manduca cambia in modo sensibile nella decisione del gup di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha condannato l'ultrà napoletano con rito abbreviato a 4 anni di reclusione per aver investito a morte con un suv l'ultrà del Varese Davide Belardinelli durante gli scontri fra tifoserie poco lontano da San Siro, prima della partita fra Inter e Napoli del 26 dicembre 2018. La sentenza di primo grado smonta la tesi dei pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, che avevano chiesto una pena di 16 anni, e «sorprende» i famigliari di Belardinelli. «Il giudice ha trasformato l'accusa da omicidio volontario in stradale come se fosse un incidente del sabato sera», il commento dell'avvocato Gianmarco Beraldo, legale della mamma dell'ultrà del Varese morto a 39 anni. Per lei e le altre due parti civili, la moglie e la figlia maggiorenne dell'uomo, il gup ha disposto una liquidazione con 80mila euro in via provvisionale. «Gli è passato sopra due volte, altro che incidente. Mi vergogno di essere italiano», dice Vincenzo Belardinelli, il padre di Davide.

© RIPRODUZIONE RISERVATA