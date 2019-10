Uccise la padrona di casa incinta, arrestato 16 anni dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CATTURAVICENZA Pensava di non essere più catturato e invece, a distanza di 16 anni dall'omicidio per il quale è stato condannato al carcere a vita, il cinese Zhan Mingfang (58 anni) dopo essere fuggito in mezzo mondo per sottrarsi alla giustizia ha finito il suo viaggio a Mosca dove è stato arrestato. Era ricercato dal 2003 a livello internazionale dalle autorità italiane per omicidio, tentato omicidio e rapina commessi in un appartamento di Montecchio Maggiore (Vicenza) la sera del 20 aprile 2003 ai danni di una coppia di cittadini...