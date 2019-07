«Uccise il padre per la pagella falsificata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOA soli 16 anni, il 24 marzo del 2017, ha freddato il padre Enrico con un colpo di fucile alla nuca. Di quel terribile delitto, avvenuto in una villa nel comune di Selvazzano alle porte di Padova, gli inquirenti non hanno mai trovato il movente. Ma per Marco Boggian, fratello del morto e zio del parricida Alberto oggi 18enne e ospite in una comunità di recupero nelle Marche, il movente c'è eccome «Una settimana prima di uccidere il padre - ha dichiarato - mio nipote aveva falsificato l'intera pagella scolastica». IL MOVENTEE per lo...