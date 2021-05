Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZATREVISO Sparò al ladro, in fuga con due complici dopo gli assalti ai bancomat, ferendolo a morte. Un decesso sopraggiunto quattro giorni più tardi e ora qualificato, a quattro anni di distanza, come omicidio volontario: per questo il Tribunale di Treviso ha comminato ieri a Massimo Zen, metronotte di Cittadella, nove anni e sei mesi di reclusione, nonché una provvisionale di 180.000 euro a favore dei parenti di Manuel Major,...