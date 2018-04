CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UCCISA NEL 1987DELITTO MACCHI,ERGASTOLO A BINDAI giudici della Corte d'assise di Varese hanno condannato all'ergastolo Stefano Binda, unico imputato per l'omicidio di Lidia Macchi (foto), la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. I giudici hanno escluso l'aggravante dei motivi futili e abbietti condannandolo, invece, per quella della crudeltà. IL KILLER SERBOIGOR, LA PROCURACHIEDE IL PROCESSOLa Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per Norbert Feher alias Igor il...