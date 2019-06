Uccisa dal marito la figlia di 10 anni dà l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA «È successa una cosa alla mamma». Così a soli 10 anni ha dovuto testimoniare l'orrore di una madre ammazzata dal padre a martellate dopo un litigio violento, uno dei tanti litigi che stava scandendo una burrascosa separazione.La figlia della coppia ha chiamato lo zio dopo avere visto la madre in un lago di sangue. Il padre della bimba non c'era nel piccolo appartamento di Cisterna di Latina: dopo avere ammazzato la donna era andato via, portando con sè il martello insanguinato per gettarlo in campagna, lasciando la figlia sola con la...