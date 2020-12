IL DELITTO

MACERATA Indagati per omicidio e favoreggiamento il marito, la figlia e il nipote di Rosina Cassetti, detta Rosy. Potrebbero imboccare la pista familiare le indagini sulla morte della 78enne, trovata senza vita nella cucina della sua abitazione a Montecassiano, nella notte di Natale. Gli inquirenti di Macerata mantengono però la prudenza, precisando che si tratta di un atto dovuto «per scrupolo investigativo», per consentire cioè ai parenti di partecipare all'autopsia, inizialmente in programma per ieri mattina e poi slittata al pomeriggio, quando è stata eseguita dal medico legale Roberto Scendoni. «Non abbiamo sposato alcuna tesi», puntualizza infatti il procuratore Giovanni Giorgio, tanto che le indagini proseguono a 360 gradi.

IL RACCONTO

Il marito della vittima Enrico Orazi, la figlia Arianna e il figlio di quest'ultima, Enea, avevano reso questo racconto. La sera della vigilia un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe aggredito Arianna e rinchiuso Enrico in bagno, dopodiché avrebbe arraffato un migliaio di euro in contanti e sarebbe infine fuggito. Sarebbe stato Enea a liberare la madre e il nonno una volta arrivato a casa, in serata, quando sarebbe stata compiuta la tragica scoperta. Rosina era stata trovata esanime in cucina secondo il medico legale potrebbe essere morta per soffocamento. I tre familiari hanno nominato una squadra di quattro avvocati, che ha designato ad assistere all'autopsia il medico legale Claudio Cacaci.

LE INDAGINI

I tre sono stati sentiti separatamente dalla notte della vigilia fino al pomeriggio di Natale. I carabinieri per altro indagano a tutto campo, senza escludere nessuna ipotesi, compresa quella della rapina finita male. Uno scenario in contrasto però con il fatto che nessuno dei vicini, residenti in un complesso di villette a schiera, ha sentito nulla, che i cani da guardia dei confinanti non hanno abbaiato e che il cancello di accesso non risulta forzato. Il rapinatore avrebbe dovuto superare un'alta recinzione. Senza considerare, infine, che il giorno della vigilia in epoca Covid, con tutta l'Italia in zona rossa, non sembra il momento migliore per intrusioni criminali nelle case. Ad avvalorare l'ipotesi delle tensioni in famiglia, poi, è anche un altro aspetto cruciale. La 78enne aveva preso contatto con il centro antiviolenza «Sos donna» di Macerata, fissando un appuntamento per martedì prossimo con un legale. Come detto Rosy sarebbe morta per asfissia, secondo un primo esame esterno sul cadavere, ma per avere certezza sulle cause del decesso bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia.

I PRECEDENTI

Con la morte di Rosina, per la quarta volta nel giro di 9 anni il Natale si macchia di sangue nelle Marche. La sera del 25 dicembre 2011, una rapina nella dépendance di una villa in contrada Ricciola a Recanati si chiuse con l'uccisione di uno dei malviventi da parte del padrone di casa, la cui posizione venne poi archiviata per legittima difesa. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2014, a San Severino Marche, un 13enne venne ucciso a coltellate in casa dalla madre: il ragazzino voleva tornare dal padre. La donna venne poi assolta perché ritenuta incapace di intendere e volere al momento dell'omicidio. La sera del 25 dicembre 2018, nel centro di Pesaro, il fratello di un pentito fu ucciso a colpi di pistola da due killer incappucciati.

