LA STRAGE

TORINO Ha lasciato un biglietto, «vi porto via con me», poi si è lanciato dal balcone dopo avere ucciso la moglie e il figlio, di cinque anni appena. Tragedia familiare la scorsa notte in un alloggio di Carmagnola, ultimo comune dell'area metropolitana di Torino prima della provincia di Cuneo. Alexandro Riccio, rappresentante incensurato di 39 anni, è piantonato all'ospedale dai carabinieri, che lo hanno arrestato dopo il tentato suicidio. «Lasciatemi farla finita», le parole pronunciate davanti ai militari che, una volta in casa, hanno trovato i cadaveri di Teodora Casasanta, la moglie sua coetanea, e del piccolo Ludovico. Dietro l'ennesima violenza tra le mura domestiche, secondo le indagini coordinate da Laura Deodato, pm della Procura di Asti competente per territorio, la decisione della donna di mettere fine al matrimonio. Riccio ha svegliato la moglie e ha incominciato a colpirla con qualsiasi oggetto gli capitasse sotto mano. Lei ha urlato, ha cercato di difendersi, ma inutilmente. I militari l'hanno trovata morta sul letto; il corpo del bambino, invece, era nel corridoio, la gola tagliata con lo stesso coltello utilizzato subito dopo per tagliarsi le vene. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno udito un tonfo sordo in cortile, la caduta dell'uomo, che si è procurato la frattura di una vertebra, dello sterno e di una caviglia.

