Uccide la moglie e poi si spara sull'A4

LA TRAGEDIALONIGO (VICENZA) Era stato in carcere e poi agli arresti domiciliari per violenza domestica aggravata, durante i quali aveva anche minacciato di uccidere tutti. Poi era fuggito dagli arresti, scomparendo. Ma Zoran Lukijanovic, 41 anni, camionista professionista, serbo residente in Italia dal 2000, non si era rassegnato all'idea di perdere la moglie, Tanja Dugalic, 33enne, sua connazionale, ma soprattutto la loro bambina di 4 anni, nata nel Vicentino, dove i due si erano sposati nel 2005. Ieri mattina, poche ore dopo essere tornato...