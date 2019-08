Uccide l'amico e confessa su Facebook «L'ho fatto per amore, chiedo scusa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«L'ho fatto per amore». Prima ha ucciso l'amico a coltellate, poi ha postato la confessione su Facebook: «Voglio scusarmi, ho fatto una cazz... per amore». Non solo: ha anche diffuso un video su Instagram dove dettagliava i motivi del suo gesto. «Ehi ragazzi, come ne sapete io ho fatto una cazz...e adesso sto pensando a come suicidarmi». È l'incipit del filmato che ha inserito tra le ultime due storie. Il delitto è avvenuto vicino a Borgo Ticino (Novara). Domenica notte la lite: poco dopo le 2, davanti al vecchio pub Aeroplano, ora...