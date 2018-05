Uccide il marito-stupratore «A morte la sposa bambina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVoleva diventare una maestra ma, purtroppo, a causa di un destino già segnato che lei non riusciva ad accettare, è stata condannata a morte, rea di aver accoltellato il suo stupratore, nonché marito e cugino, quando aveva soli 15 anni. Noura Hussein è nata in Sudan, un paese dove il matrimonio è consentito già a dieci anni e lo stupro matrimoniale non è reato. Sembrava un destino segnato il suo, ma lei non ci sta e si ribella e si difende con tutte le sue forze dalla violenza di quel marito che lei non voleva, fino ad impugnare...