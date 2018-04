Uccide il marito dopo il pranzo di Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATRIESTE Un pranzo di Pasqua soltanto in apparenza felice, trascorso a casa di parenti come da tradizione. Poi una volta rientrati nel proprio appartamento, la lite furibonda in salotto che culmina in tragedia: la moglie esasperata da un rapporto di coppia ormai logorato e in crisi da anni, in preda al raptus omicida, accoltella il marito. È morto così domenica pomeriggio Fulvio Visintin, 73 anni, nella propria abitazione al secondo piano di una palazzina di via dei Vigneti 22/2 nel rione di Servola a Trieste. La moglie, Loredana...