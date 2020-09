IL DRAMMA

«Andrea e il suo papà per sempre insieme». Si conclude così il lungo post che Claudio Baima Poma, operaio metalmeccanico di 47 anni, ha scritto su Facebook prima di uccidere suo figlio Andrea di appena 11 anni e di puntare la pistola contro di sé. L'omicidio suicidio è avvenuto la notte di domenica 20 settembre, a Rivara Canavese, in provincia di Torino.

LA DEPRESSIONE

Nello scritto su Facebook l'uomo racconta come i suoi problemi siano cominciati con un mal di schiena. Baima Poma era separato dalla compagna da un anno e mezzo e soffriva di depressione. La pistola era detenuta illegalmente: grazie ai rilievi del Ris si cercherà di capire dove se la sia procurata. Intanto c'è quel post agghiacciante. «Ciao Iris - l'ex moglie ndr - Quando abbiamo iniziato a convivere ero l'uomo più felice del mondo. Poi è nato Andrea, il nostro sogno. Tutto bellissimo fino a quando ho iniziato ad avere problemi di schiena e un danno permanente a una gamba. Una settimana prima mi avevi chiesto di sposarti ma poi hai iniziato ad allontanarti. Ho rischiato di perdere l'uso delle gambe, da quel momento sono caduto in depressione». E ancora. «Attacchi di panico, tachicardia, non riuscivo a dormire la notte, avevo spesso ansia. La depressione è una malattia che ti logora internamente, ti devasta giorno per giorno. Ho perso la fiducia, non ho più voglia di soffrire». Poi un appello. «Mi rivolgo ai bikers: accompagnateci con le Harley, voglio sentire il rombo dei motori e ricordatevi di noi ogni volta che andrete in moto. Andrea e il suo papà per sempre insieme». Gli inquirenti pensano che abbia ucciso il figlio per vendetta. «Non potevo stare senza di lui e nemmeno lui senza di me. Partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza. D'ora in poi Iris potrai goderti la tua vita da solitaria, ciò che hai sempre voluto fare».

LA VACANZA

Grande appassionato di moto e in particolare di Harley Davidson, Claudio poche settimane fa era stato in vacanza assieme al figlio. L'altra sera quel post su Facebook non era passato inosservato. Un'amica dell'uomo, circa un'ora dopo la pubblicazione ha chiamato il 112 dando l'allarme. Purtroppo era già tardi. La madre di Andrea, Iris Pezzetti, non riesce ancora a rendersi conto. «Andava da uno psichiatra ma non era mai apparso pericoloso. È un vigliacco e un bastardo. Se mai ho pensato che potesse fare del male a qualcuno, immaginavo ne avrebbe fatto a me. Non ad Andrea, non a nostro figlio. Non mi sto rendendo conto di quello che è successo. Ho visto Andrea ieri, se avessi avuto qualche timore non lo avrei mai lasciato con il padre. Dovevo andarlo a prendere oggi pomeriggio».

I due si erano separati un anno e mezzo fa, dopo dodici anni. La donna era andata a vivere poco distante dalla villetta in cui è avvenuta la tragedia.

Giacomo Nicola

