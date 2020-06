LA TRAGEDIA

MARGNO (LECCO) Alle due e mezza del pomeriggio Daniela Fumagalli, sorretta a braccia dai carabinieri, scende con le gambe che le tremano i pochi gradino che portano al cortile del comando di Casargo. È pallida come un cencio, abbraccia stretta gli amici che sono accorsi a confortarla. «Sto male. Cosa gli ha fatto?», ripete in lacrime. Alle otto di ieri mattina, con gli uomini dell'arma, ha aperto la porta della casa delle vacanze a Margno, tra i monti dell'alta Valsassina, e sdraiati sul letto matrimoniale ha trovato i suoi due gemelli di 12 anni morti. A ucciderli è stato il padre, Mario Bressi, 45 anni, impiegato, che poi si è buttato dal ponte della Vittoria a Cremeno. Un volo di 96 metri da quello che in zona è noto come il viadotto dei suicidi.

IL MESSAGGIO

Ha pianificato la sua morte e forse anche quella dei figli, Bressi, che una settimana fa è salito sui monti con Elena e Diego. «Con i miei ragazzi sempre insieme», scriveva sui social postando foto delle escursioni. I bambini sorridenti, lui un bravo papà. Ma dietro c'era l'abisso: «Una separazione imminente che non accettava, la volontà di punire la moglie», spiegano fonti vicine all'inchiesta. Ciò che approfondiscono il pm Andrea Figoni e il colonnello Claudio Arneodo, a capo del reparto operativo del comando provinciale di Lecco, è la possibile premeditazione del gesto. Se, quando è partito da Gorgonzola dove i bambini abitavano con la mamma dirigente di una società sportiva nella quale la figlia pattinava, sapeva già come sarebbe andato a finire il viaggio. Gli investigatori stanno ricostruendo l'ultima notte di Bressi, hanno già convocato numerosi testimoni e ciò che emerge è una situazione familiare tesa tra lui e la moglie. Non vivevano più insieme, lui abitava a Gessate, e Daniela Fumagalli si era rivolta a un legale: la pratica per la separazione non era ancora stata avviata, ma era solo questione di tempo. La donna è stata ascoltata per tre ore dai carabinieri, ha raccontato dei rapporti con il marito - a carico del quale non risulta alcuna denuncia - e ricostruito ciò che è accaduto negli ultimi giorni, soprattutto nella notte tra venerdì e sabato. Terminata con una mail inviata all'alba che le ha fatto gelare il sangue: «Non vedrai più i tuoi figli». Daniela è salita in macchina accompagnata dalla sorella, si è precipitata a Margno e ha chiamato i carabinieri. Sono entrati insieme nell'appartamento, una casetta bianca di tre piani proprio accanto alla funivia, e sul lettone c'erano Elena e Diego morti. La bambina sarebbe stata strangolata, il fratellino soffocato. «Non c'è alcuna evidenza che il padre abbia somministrato loro un sonnifero prima di ucciderli», dice una fonte investigativa.

TONFI DI NOTTE

L'autopsia e gli esami tossicologici serviranno a ricostruire quella notte spaventosa. «Verso le tre ho sentito dei tonfi», racconta Vincenzo Rizza, un vicino. Non ha dato particolarmente peso ai rumori, nonostante l'ora anomala, poi però ha capito tutto: «Al mattino presto ho sentito la voce della madre. Era sulle scale e gridava: I bambini non si svegliano. Anche gli uomini della Croce rossa piangevano». Qui a Margno «ci conosciamo tutti, i ragazzini ieri sera giocavano felici nel cortile». Mentre Bressi, dentro casa, covava rancore e angoscia. Era partito solo con i figli per la montagna, una sorta di prova generale della sua futura vita da divorziato. Ha pensato che non ce l'avrebbe fatta - è la prima ricostruzione degli inquirenti dopo le deposizioni raccolte - e in questi giorni di vacanza la rabbia è pian piano aumentata fino a consumarlo. Così venerdì ha cominciato a mandare messaggi alla moglie, un crescendo culminato nella mail che preannunciava il duplice omicidio.

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA