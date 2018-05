Uccide due poliziotte e un passante a Liegi «Urlava Allah Akbar» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOPARIGI Questa volta si chiamava Benjamin Herman. E questa volta ha portato il terrore in Belgio, a Liegi, sull'alberato boulevard d'Avroy. 36 anni, da quindici in prigione per furti, rapine, spaccio, violenze. Originario di Rochefort, in Vallonia. Più nessun legame con la famiglia. Dentro e fuori per permessi. Poi l'incontro con alcune detenuti radicali nel 2017 e una scheda con la S: in cella aveva il Corano e il tappeto per pregare, ma la polizia non credeva potesse essere pericoloso. Ha colpito ieri mattina a Liegi, davanti al...