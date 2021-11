Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GUIDA PERICOLOSAVITTORIO VENETO (TREVISO) Ventun chilometri contromano in autostrada e ben due inversioni di marcia. Sabato sera di follia lungo la A27 Venezia-Belluno, dove un 39enne pordenonese ubriaco quattro volte oltre il limite ha percorso in senso contrario il tratto compreso tra la galleria Cave di Ponte delle Alpi (Belluno) e il casello di Vittorio Veneto sud, in provincia di Treviso, dove è stato fermato dalla polizia stradale. È...