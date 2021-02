Tutto il programma di Mario Draghi avrà un filo conduttore: la coesione sociale. L'ex governatore della Banca centrale europea ha detto fin dall'inizio che questo sarebbe stato il filo conduttore del suo ufficio. La stessa composizione della coalizione che sosterrà il suo governo ne è la plastica raffigurazione. Fino a poche settimane fa chi avrebbe potuto dire che la Lega ed il Pd, Forza Italia e i Cinquestelle e persino Leu, avrebbero tutti preso parte ad un impegno comune di governo per fronteggiare insieme la peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi. Il concetto è semplice: dalla pandemia si esce tutti quanti insieme. L'obiettivo deve essere comune. Alcune scelte sono divisive, ma andranno fatte insieme sempre con lo scopo ultimo del bene comune. Ci sarà da decidere sul blocco dei licenziamenti, su quello degli sfratti, sulle cartelle fiscali che il primo marzo potrebbero ripartire, su una riforma fiscale sulla quale per anni le parti politiche si sono battute ferocemente su posizioni antitetiche. Non lasciare nessuno indietro, probabilmente, non significherà bloccare senza limite i licenziamenti. Più probabilmente significherà riformare gli ammortizzatori sociali (dossier al quale sta già lavorando il neo ministro del lavoro Andrea Orlando), attuare politiche attive che permettano davvero di riqualificare il personale per destinarlo a quei nuovi lavori la cui domanda di manodopera cresce senza però trovare corrispondenza nel mercato del lavoro. Rafforzare la coesione sociale significherà superare, molto probabilmente, le differenze su una riforma della giustizia che non significhi fine prescrizione mai. In questi passaggi l'obiettivo di Draghi è, probabilmente, fare in modo che i partiti che condivideranno questa esperienza di governo si legittimino tutti l'un l'altro. Alle prossime elezioni non ci dovrà essere nessuno considerato unfit, non adatto a sedere a Palazzo Chigi. Ma rafforzare la coesione sociale significa anche azzerare i divari territoriali che si trascinano inevitabilmente dietro recriminazioni e conflitti tra Stato e Regioni, e anche tra le stesse Regioni. Questo significherà che non esistono locomotive e vagoni, ma un unico treno su cui tutti viaggiano alla stessa velocità.

