Tutto fermo fino al voto sulla Diciotti

Difficile credere che il M5s possa piegarsi alla deadline di sette giorni imposta dalla Lega per forzare i tempi sulla devolution. La commissione bicamerale per il Federalismo ha già fissato per giovedì l'audizione per il ministro Stefani, nel corso della quale il Movimento metterà sul tavolo le proprie perplessità. E si insisterà su quanto ha già messo in chiaro Roberto Fico, seguito a ruota da Luigi Di Maio: no a ratifiche come pretende la Lega, l'intesa sull'autonomia dev'essere emendata in Parlamento. L'idea è insomma quella di...