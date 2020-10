IL CASO

Non si votava sul trattamento sanitario a un orso impazzito in Trentino. E nemmeno sul trattato commerciale con il Burundi. Temi rilevanti, per carità. Ma che cosa c'è di più importante che decidere su come continuare la lotta al virus e su come garantire la salute a tutti? Niente, in questa fase. E tuttavia, la doppia immagine di Montecitorio ieri non ha avuto la vergogna di mostrare se stessa. La destra che esulta perché manca il numero legale nel voto sulla proroga dello stato d'emergenza, e si fa i complimenti per la furberia con cui lo ha fatto mancare abbandonando l'emiciclo. La sinistra che si presenta a ranghi ridotti in questa giornata clou, dando l'opportunità agli avversari di prenderla in castagna. Una duplice prova di irresponsabilità e di incapacità di stare all'altezza della difficile situazione in cui versa il Paese. Anti-patriottismo? Sì, questo è. Oltre ai 41 deputati mancanti della maggioranza, ma giustificati perché in quarantena in attesa di accertarsi sulle proprie condizioni sanitarie, più di altri cento hanno marcato visita tra Pd, 5 stelle, cespugli e affini. Una quarantena auto-imposta, per stare a casa o a spasso, senza alcun motivo che la legittimasse. Una fuga intollerabile dal proprio compito istituzionale, ecco. Una maniera plateale per disprezzare chi soffre davvero e per mostrare la più totale estraneità al destino della nazione.

IL NON ESSERCI

Il non esserci in aula stavolta è uno schiaffo doppio ai cittadini. Ed è doping per l'anti-politica, lievito per il populismo, vergogna bipartisan. Niente Montecitorio perché è un focolaio? Sì, questo. Ma soprattutto c'è quello che una classe politica non dovrebbe avere mai. Ossia la mancanza di rispetto per le sofferenze di un Paese, che mai come in momenti così chiede protezione e capacità di decisione e non il rifugio in piccole comodità personali - la Camera ormai è sempre deserta e inattiva e la diserto pure oggi occupandomi di altre attività - e in manovrine di piccolo cabotaggio propagandistico come quelle della destra che gode e propizia la figuraccia degli altri.

Quanta retorica a vanvera s'è fatta sulla centralità e sacralità dell'istituto parlamentare e poi, quando nei fatti devi dare forza al Parlamento invece di lamentarti che viene bypassato sempre dal governo, non sfrutti l'occasione. Disertando. Naturalmente il presidente Fico, più somigliante a un vecchio notabile barbuto da Parlamento ottocentesco che a un moderno capitano d'aula da mondo digitale, non ha mai introdotto il voto da remoto che in questa fase servirebbe sia per tutelare la salute degli onorevoli sia per garantirne la partecipazione. E dunque, ieri, ha perso lui e hanno perso tutti.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

