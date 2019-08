Tutti in fila per la Gioconda Louvre costretto a chiudere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOPARIGI Davanti alla Nike di Samotracia, la calca è simile a quella sul 64 in una qualsiasi ora di punta. Anche il richiamo di uno degli addetti risuonerebbe familiare agli utenti romani dei mezzi pubblici, se non fosse pronunciato soltanto in inglese e francese: «Avancez! Andate avanti, avanzate, avanti, avanti!». La folla in fila e stipata sulla monumentale scala Daru non deve scendere alla prossima, ma farsi strada fino alla Gioconda. Il pellegrinaggio quotidiano al Louvre di 30 mila fan della Monna Lisa, con tappe obbligate...