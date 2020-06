LA STORIA

VENEZIA La gita fuori porta è in via Paolucci 34 a Marghera. Si arriva verso le 11 e si aspetta. Si staziona davanti alla porta dell'Unità di crisi della Protezione civile e si pazienta. Come se si fosse in coda per entrare in un museo. Intere famigliole. Amiche. Genitori con i pargoli. Che alle 12.25, quando i giornalisti e i cameramen si sono già misurati la febbre e hanno preso posto nella sala, cominciano a fremere. Della serie: Lui ci farà entrare?

È così quasi tutti i giorni, il sabato e la domenica di più. Lui non esclude mai nessuno. «Chi c'è lì fuori? Prego, accomodatevi». E gli ospiti, felici, prendono posto.

Dal 22 febbraio, tutti i giorni, il governatore del Veneto Luca Zaia dà gli aggiornamenti della situazione sanitaria dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera. I primi giorni, a orari improvvisati, parlava ai giornalisti in parcheggio. E i giornalisti, non sapendo come regolarsi, stazionavano in via Paolucci 34 dalla sera alla mattina. Poi l'appuntamento quotidiano si è istituzionalizzato. Del resto, a Roma lo faceva il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e a Milano l'assessore regionale Giulio Gallera. Così, a Marghera, l'incontro con il governatore è diventato un appuntamento fisso: tutti i giorni alle 12.30, in diretta Facebook e televisiva, tutte le tv venete sintonizzate. In Veneto, da quasi quattro mesi a questa parte, si pranza ascoltando Zaia e guardando i due assessori che non lo mollano un istante, la bionda Manuela Lanzarin che il compleanno quest'anno l'ha festeggiato a Marghera e Gianpaolo Bottacin che, a seconda delle condizioni climatiche, alterna la giacca al pullover della Protezione civile.

Qualcuno un giorno magari ci farà una tesi di laurea su questo appuntamento quotidiano. Chi ha bottega in via Paolucci, come il farmacista all'angolo, è da mesi ospite fisso. Chi non si azzarda, resta sul balcone e, appena intravvede il presidente, applaude, spesso sventolando un gonfalone di San Marco. Gli assessori non vedono l'ora di essere invitati (ormai manca solo quello alla cultura, Cristiano Corazzari), in compenso sono iniziate le processioni, specie il sabato e la domenica. Ieri ci saranno state almeno venti persone in attesa: «Siamo qui per vedere Zaia». Come la madonna. E pensare che l'opposizione, Pd in testa, protesta contro queste dirette a reti unificate. Figuriamoci, ci sono anche i bambini. Ieri Azzurra di Santa Lucia di Piave con uno dei disegni che il presidente elogia pressoché quotidianamente in attesa di una mostra itinerante e poi Sara di Moriago della Battaglia che a Marghera ha portato il lino delle fate detto anche mamai, una pianta che secondo la leggenda veniva utilizzata dalle fate per realizzare gli abiti turchini. Prima c'erano state le ciliegie, i gelati, le mucche di tessuto, le torte con le mascherine.

Marghera, via Paolucci 34. La gita fuori porta adesso si fa qui.

