Tutti in classe, zaino sulla schiena e mascherina sul volto. E i presidi preparano un vademecum per le famiglie, soprattutto per i bambini che avranno difficoltà ad indossarla. Dovranno tenerla infatti a scuola gli studenti, ad esclusione dei bambini sotto i sei anni, e se la classe è troppo piccola e il distanziamento tra i banchi non potrà essere garantito, la mascherina dovrà essere indossata anche al banco. Si potrà togliere sono per la merenda, la mensa e l'interrogazione. Non sarà facile però far rispettare l'obbligo agli alunni, soprattutto ai più piccoli, per 5 ore al giorno. E i dirigenti provano a correre ai ripari: «Ho preparato un vademecum - spiega Valeria Sentili, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Francesca Morvillo di Roma con cui suggerisco ai genitori di abituare fin da ora i bambini delle elementari ad indossarla, chiederà anche di portarne alcune di riserva. Sono molto preoccupata per come i bambini porteranno la mascherina, come accoglieranno questo obbligo: non sarà facile. Fino al 10 ottobre faremo un percorso di educazione alla sicurezza. Penso anche ai docenti: sono chiamati a fare un lavoro di controllo che va molto al di là del loro ruolo di docente».

