Tutti i misteri dello chef, quei quattro giorni di buio prima di trovare il corpo

IL GIALLONEW YORK Più che un albergo di malaffare, il Kamway Lodge in cui il giovane chef italiano Andrea Zamperoni è stato trovato morto è un motel per tutte le occasioni, usato sia da innocenti turisti in cerca di camere economiche, sia da qualche prostituta o qualcuno in cerca di privacy per farsi di droga. C'è di tutto, insomma. Ma proprio mercoledì sera, quando la polizia ha ricevuto una soffiata che segnalava la presenza di «un corpo esanime sul pavimento al primo piano», ci sarebbe stata anche una feroce lite «fra molti...