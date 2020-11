IL RETROSCENA

Nonostante il forte dolore, nel circolo intimo di Maradona si comincia già a discutere di negligenze e ritardi nell'assistenza medica, di possibili azioni legali e, sullo sfondo, di un'eredità frammentata fra Europa, Argentina, Emirati Arabi, Cina, Cuba e altri Paesi. Un patrimonio, peraltro, parcellizzato fra cinque eredi legittimi e varie compagne di vita. Dopo l'operazione di metà novembre, le figlie Dalma e Giannina, nate dall'unione con l'ex moglie Claudia Villafañe, e Jana, frutto della relazione con Valeria Sabalain, avevano preso il comando della situazione. «Niente più intermediari, ci occupiamo noi della sua salute», avevano deciso. Ma Maradona ha anche altri due figli: Diego Junior, avuto con Cristiana Sinagra a Napoli, e Dieguito Fernando, figlio di Verónica Ojeda e nato nel 2013. Quest'ultimo è ancora un bambino ed è ovviamente la madre a rappresentarne gli interessi.

GLI SCONTRI

Non è un mistero che prima e durante il ricovero ci siano stati attriti fra alcuni membri della famiglia e il cosiddetto clan. Una discussione, ad esempio, è nata in ospedale quando Ojeda (la mamma di Dieguito Fernando) voleva partecipare alla riunione di famiglia insieme al suo avvocato. Le figlie di Maradona gliel'hanno impedito e il legale ha dovuto attendere nel corridoio. La relazione delle figlie non è delle migliori neppure con l'avvocato Matias Morla, che negli anni si è trasformato nel suo braccio destro garantendogli buoni introiti da contratti pubblicitari e sportivi. «Diego è molto esigente. Mia madre è morta e non l'ho potuta neppure seppellire per stare con lui. È molto buono, ma stare con lui richiede tempo», disse nel 2017 Morla, in un'intervista al Clarin, per spiegare la sua relazione simbiotica con El Diez. Morla si era avvicinato al campione argentino lavorando per un altro avvocato: Víctor Stinfale, che fra le altre cose l'ha aiutato nella caotica separazione da Ojeda. C'è poi il neurochirurgo Leopoldo Luque, che lo ha cominciato a seguire negli ultimi tempi suggerendogli il ricovero di inizio mese. Da sempre gli sono vicini anche l'assistente Maxi Pomargo e il nipote Johny Espósito, l'ultimo ad averlo visto vivo secondo le ricostruzioni.

DIAMANTI E CARRO ARMATO

La questione dell'eredità non sarà difficile solo per le controversie interne alla famiglia, ma anche per le azioni legali che lo stesso Maradona aveva intrapreso con alcune ex compagne di vita. Non esistono dati certi sul patrimonio dell'idolo argentino. La Nacion, riportando alcuni specialisti del settore, parla di una stima di 500 milioni di dollari e di un'altra, molto più contenuta, di 75-100 milioni di euro. Ci sono poi i contratti con Pellegrino, il presidente del Gimnasia, il club che stava allenando prima del ricovero, con Puma, Konami, EA Sports e i diritti d'immagine ceduti in Cina. Le case di proprietà sono almeno cinque in Argentina e quattro le auto. A Dubai ce ne sarebbero altre due, fra cui una Rolls Royce Ghost, ricevute durante la sua parentesi sulla panchina dell'Al-Fujairah. Ma ci sono anche i ricordi del passaggio in Biellorussia: un anello di brillanti da 300.000 euro e un carro armato utilizzabile anche in acqua.

A. S.

