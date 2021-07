Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Nessun vaccino in famiglia, una vacanza in Spagna e poi la tragedia: la piccola di casa, 11 anni, viene infettata dalla sorella che ha contratto il Covid durante il viaggio all'estero. Vengono contagiati anche i genitori, entrambi No vax, e la bambina, già malata, muore. È successo a Palermo. La ragazzina era stata ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo. La causa del decesso, spiegano i medici, è una complicazione...