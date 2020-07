LA STORIA

TRIESTE «Tutta la città stava a guardare l'alta casa bianca dove le fiamme divampavano a ogni finestra. Fiamme come lingue taglienti, come rosse bandiere. Gli uomini neri intanto gridavano e ballavano come indiani che, legata al palo la vittima, le avessero acceso sotto il fuoco. Ballavano armati di accette e manganelli». Così con gli occhi di un bambino di sette anni ancora da compiere lo scrittore sloveno triestino Boris Pahor descrive quella tragica giornata del 13 luglio 1920 in cui squadristi infiltrati appiccarono il fuoco dall'interno del Narodni Dom, che rappresentava la sede istituzionale, economica e culturale della comunità slovena a Trieste. Un secolo dopo, nell'asburgico palazzo della Prefettura lui che era stato suddito fanciullo dell'Impero austro-ungarico - i Presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, hanno consegnato all'illustre vegliardo (ad agosto avrà 107 anni) le massime onorificenze dei due Paesi: il Cavalierato di Gran croce e l'Ordine per meriti eccezionali.

Pahor, testimone a soli sette anni del rogo del palazzo e ora costretto dall'età in carrozzina, ieri era visibilmente commosso. Ringraziando i Capi di Stato ha dedicato il duplice riconoscimento alle vittime che ha conosciuto nei lager e in generale a quelle della violenza nazifascista e comunista. Autore del romanzo Necropoli sull'esperienza nei lager quale deportato politico, aveva più volte espresso il desiderio di vivere fino a vedere questa giornata, dopo aver scritto numerosi libri imperniati proprio sui soprusi subiti per mano fascista dagli sloveni di Trieste e del retroterra, ma tradotti nella lingua di Dante soltanto in anni recenti. E fu sempre lui, nel 1975 a pubblicare con il leader cristiano-sociale sloveno Edvard Kocbek un libro-denuncia sulla tragedia degli infoibati. Il prevedibile risultato fu che né Boris Pahor né la moglie Rada Premru poterono per lungo tempo varcare il confine per fare ingresso in Jugoslavia, mentre i suoi scritti furono posti all'indice.

ANNO DRAMMATICO

Ma cos'è il Narodni Dom nella storia e nelle coscienze? Innanzitutto una sede prestigiosa: il palazzo era stato progettato nei primi anni del secolo breve nientemeno che da Max Fabiani, l'architetto dell'Impero originario di San Daniele del Carso. L'edificio comprendeva un teatro, una banca, un ristorante e nella parte superiore un albergo, il celebre Hotel Balkan. Anche le altre comunità non italiane, cominciando da greci, serbi e croati, vantavano sedi importanti, ma era il Narodni Dom, la Casa nazionale degli sloveni, il bersaglio preferito dal processo di nazionalizzazione forzata delle terre conquistate all'Italia dalla Grande guerra. Il 1920 fu un anno di drammatiche effervescenze. Nell'Austria uscita a pezzi dall'esito del conflitto alcuni spiriti eletti concepirono un possibile futuro nella rifondazione del Festival di Salisburgo, la città natale di Mozart, destinato a diventare una delle più prestigiose rassegne di musica classica al mondo. A promuoverlo furono lo scrittore Hugo von Hofmmansthal, fautore della cosiddetta rivoluzione conservatrice, il compositore Richard Strauss e il direttore del Teatro salisburghese Maz Reinhardt.

A pezzi, tuttavia, si ritrovò anche l'Italia, costretta a fare i conti con una dilagante disoccupazione e con le rivendicazioni indotte dalla vittoria mutilata. In tale ambito, appena nel 1919, arditi, militari reduci dalle trincee, intellettuali e creativi di vario rango ed estrazione ma tutti italianissimi diedero corpo e vita alla spedizione di Fiume capitanata dal Vate Gabriele D'Annunzio. Ma a dispetto di tali legionari e della loro libertaria Carta del Carnaro, già all'indomani del rogo del Balkan a Trieste, il Trattato di Rapallo consegnò l'Istria all'Italia ma Fiume e il Quarnero alla neonata Jugoslavia. Con ciò il Vate fu invitato a sloggiare dalla Prefettura fiumana. Cosa che non fece di propria sponte, inducendo la Marina militare italiana a rispondere alla sua intransigenza con i cannoni a lunga gittata della corazzata Andrea Doria. Era il Natale di quell'anno, che D'Annunzio definirà Natale di sangue.

MATTATOIO BELLICO

Dalle macerie del mattatoio bellico si alimentò una condizione tellurica anche nei Balcani, dove le tensioni nazionali da sottotraccia che erano, covate a lungo come braci sotto la ceneri dell'Impero morente, emersero a violenta asserzione. Ivo Andric, il celebre Premio Nobel serbo-bosniaco autore del Ponte sulla Drina, in un meno noto racconto intitolato Una lettera del 1920 il cui sviluppo narrativo passa proprio per Trieste, annota l'incipienza delle tensioni fin nella discordanza del tempo scandito dagli orologi cattolici, ortodossi, ebrei e musulmani. «Anche di notte, mentre tutto dorme, nella conta di ore deserte di un tempo silenzioso, è vigile la diversità di questa gente addormentata, che da sveglia gioisce e patisce, banchetta e digiuna secondo quattro calendari diversi, e invia al cielo desideri e preghiere in quattro lingue liturgiche diverse». Ma eccola conclusione di Andric, assai simile a quella ascrivibile al clima della Trieste di quel tempo infuocato e difficile: «La differenza, ora evidente e aperta, ora nascosta e subdola, è sempre simile all'odio, spesso del tutto identica ad esso».

Maurizio Bait

