TURISMOVENEZIA Siete in vacanza sul lago di Garda o sul litorale veneto e volete fare un giro per piazza San Marco il giorno di Ferragosto? Preparatevi a sborsare 8 euro a testa prima dello sbarco a Venezia, perché il Contributo di accesso, la nuova tassa istituita dal Parlamento due anni fa, sarà riscosso dal primo luglio 2020. Per gli altri sabati canicolari saranno richiesti 6 euro, mentre la tariffa standard per tutti i giorni sarà invece di 3 euro. Soggetti al tributo saranno tutti i turisti non pernottanti sul territorio comunale di...