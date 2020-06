IL PIANO

VENEZIA Flussi e riflussi. Esattamente quindici anni fa e, guarda caso, proprio di questi giorni - era il 16 giugno 2005 - al Gran Teatro La Fenice, davanti a una platea di giornalisti internazionali, Luca Zaia all'epoca assessore al Turismo nella giunta di Giancarlo Galan, presentò - come raccontarono le cronache di quell'evento - la «più colossale campagna promozionale che la Regione Veneto abbia mai fatto della sua più importante industria»: era un piano da 15 milioni di euro di investimento in tre anni per portare l'immagine del Veneto in 70 Paesi di tutto il mondo, a occuparsene era Fabrica che aveva vinto la gara e il tratto distintivo era una lettera: V come Veneto, V come vacanza, V come vittoria. E infatti, immortalati dal fotografo inglese Martin Parr, c'erano ridenti turisti che sollevavano le dita nel gesto reso celebre da Winston Churchill.

Quindici anni dopo, ma con l'agenzia milanese Moving e non più Fabrica, ecco che torna la V di Veneto. È cambiato lo slogan (non più Veneto: tra la terra e il cielo ma Veneto. The land of Venice), sono calate le risorse (2,3 milioni, che però di questi tempi sono una cifra considerevole), sono cambiati gli strumenti. Perché la Regione, per tentare di riavere i 70 milioni di presenze turistiche dell'epoca pre-Covid affiancherà alla pubblicità tradizionale su giornali e tv, non solo un bombardamento sui social, ma si avvarrà anche degli influencer, cioè quelle persone che sui social network godono di particolare popolarità e sono appunto in grado di influenzare i propri amici. Convincendoli magari - perché è questo lo scopo - a fare le vacanze in Veneto.

GLI OBIETTIVI

«È un piano innovativo - ha detto l'assessore al Turismo Federico Caner illustrando la nuova campagna nel consueto punto stampa dall'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera - che punta sul pragmatismo, facendo conoscere l'intero territorio che in molti non immaginano ci sia alle spalle di Venezia». Tra gli aspetti più in vista, il tema della sicurezza: le suggestive foto del territorio che supporteranno la campagna riporteranno un bollino rosso con la scritta safe area. «Vogliamo comunicare un ambiente sicuro, ricordando che abbiamo messo in campo tutti i protocolli per la sicurezza». Il Piano mira a lanciare anche il nuovo portale regionale www.veneto.eu e c'è anche un progetto per la commercializzazione diretta delle camere d'albergo. La promozione si impronterà su cinque percorsi (Arte e cultura, Food and wine, Summer friends, Relax, Active). «Abbiamo già acquisito alcuni spazi - ha precisato l'assessore - entro una settimana partiremo con la campagna sulla stampa locale, nazionale ed estera, mentre quella social partirà subito». «Questa campagna molto accattivante - ha commentato Zaia - aiuterà un comparto massacrato dal coronavirus. E ricordiamo che parliamo della prima industria del Veneto, con 18 miliardi di fatturato, che ha visto messi in discussione 35.000 posti di lavoro». In cantiere anche nuovi bandi con i fondi europei per 15 milioni di euro.

FRONTIERE

E a proposito di turismo straniero, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato che da stamattina «riaprirà il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anticipando così di 48 ore quanto era già stato stabilito a livello nazionale».

