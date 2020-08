Era in sciopero della

fame da 238 giorni perché voleva un processo equo, dopo una condanna a 13 anni di reclusione per «terrorismo», ed era arrivata a pesare 30 kg. A nulla sono serviti gli appelli dei colleghi di tutto il mondo: Ebru Timtik, avvocata turca e attivista per i diritti umani di 42 anni, è morta di stenti in un ospedale di Istanbul dove era stata trasferita dal carcere, troppo tardi. La morte di Ebru ha suscitato indignazione e rabbia: quando il suo feretro ha lasciato il Consiglio di medicina legale di Istanbul, dopo l'autopsia, senza che la famiglia potesse accompagnarlo, sono scoppiati tafferugli tra la polizia e la folla che voleva omaggiarla. Una cerimonia si è tenuta tuttavia davanti al foro della città, poi una preghiera in un luogo di culto islamico, mentre centinaia di persone hanno scandito «Ebru Timtik è immortale». La donna aveva iniziato a digiunare lo scorso febbraio, assumendo solo acqua zuccherata, tisane e vitamine, per chiedere un processo equo. Insieme al collega Aytac Unsal, anche lui condannato e in sciopero della

fame, Timtik faceva parte dell'Associazione contemporanea degli avvocati, specializzata nella difesa di casi politicamente delicati .

