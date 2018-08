Tunisino condannato e rimpatriato Dopo 20 giorni era di nuovo in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Ilyes Touti è un clandestino, espulso dall'Italia nel 2017 perché socialmente pericoloso, è di nuovo qui dopo pochi mesi. Non avrebbe dovuto più mettere piede nel nostro Paese per dieci anni, invece è stato fermato e arrestato la sera del 21 agosto dai carabinieri della stazione di Limena in provincia di Padova. Eppure, questo tunisino di 24 anni non è dietro alle sbarre: perché il giudice che lo ha processato per Direttissima ha dovuto applicare l'articolo 280 comma 2 del codice di procedura penale, che prevede la...