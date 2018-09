Tunisia, l'Italia offre aiuti in cambio di rimpatri Salvini: basta euroburocrati `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Rafforzare i controlli a terra o in acque territoriali da parte della Tunisia in cambio di un aumento dei rimpatri. La difficile trattativa, per il momento esclusivamente tecnica, che si apre oggi tra il ministero dell'interno italiano e quello tunisino a proposito degli arrivi da quello che attualmente è il primo paese di provenienza dei migranti in Italia, è concentrata sul rafforzamento del ruolo della Tunisia.RADAR E VETTUREL'obiettivo di Tunisi - che a Roma non dispiace - è chiedere al governo italiano di finanziare...