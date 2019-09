Tunisia alle urne per le presidenziali il favorito, Nabil Karoui, è in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quasi 8 milioni di tunisini sono chiamati oggi ad eleggere a suffragio universale diretto il presidente della Repubblica. Si tratta della seconda volta nella storia della giovane democrazia tunisina, unico esperimento riuscito tra i Paesi attraversati dalla cosiddetta Primavera araba e importante test elettorale che, insieme alle elezioni legislative del prossimo 6 ottobre, ridisegnerà gli assetti politici del Paese nordafricano, in piena crisi economica, per i prossimi anni. Sono 24, tra cui due donne, i candidati in corsa per la massima...