Tunisi, il ministro paga l'ultimo naufragio e la polemica con il governo di Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA La cattiva gestione delle emergenze e anche una politica non in linea con quella dell'esecutivo in carica, sembra esserci questo dietro la rimozione del ministro dell'Interno tunisino Lofti Brahem: il naufragio costato la vita ad almeno 68 persone, e la polemica rovente con l'Italia che ha contribuito ad allargare la frattura nel governo di Tunisi. Questo vuol dire che il ministro Matteo Salvini, già pronto a volare nella capitale per garantirsi un accordo forte e già consolidato, dovrà rinunciare, almeno per il momento a...