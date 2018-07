Tumore durante la gravidanza: bimbo nato, mamma guarita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀMODENA L'insorgenza di un tumore al seno durante la gravidanza è un evento raro, il 2% dei tumori mammari. Ancor più raro è l'esito che, dopo questa diagnosi, ha avuto il caso di una 36enne modenese: la completa guarigione da un carcinoma maligno in entrambi i seni, diagnosticato al quarto mese. Presa in cura dalla Breast Unit e dall'Ostetricia e Ginecologia dell'azienda ospedaliero-universitaria di Modena - grazie ad un protocollo studiato appositamente per il raro caso e ad una nuova tecnica di asportazione dei linfonodi sentinella...