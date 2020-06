LA TRAGEDIA

LONGARONE (BL) Silvia Doriguzzi, originaria di Pieve di Cadore residente a Longarone, aveva appena 19 anni: sabato avrebbe iniziato il lavoro come barista al bar Filò di Peschiera del Garda, nel Veronese. Ieri mattina è morta dopo un tuffo nel lago, che le è stato fatale. Una serata con gli amici, le risate, qualche bicchiere in più per festeggiare, prima di iniziare la stagione: poi la notte è finita in tragedia. Anche le flebili speranze che erano rimaste accese dopo i soccorsi di un poliziotto, Mauro Trinca Rampelin, in ferie nel vicino campeggio che ha recuperato la giovane dalle acque del lago, si sono spente nel primo pomeriggio quando è arrivata la notizia: Silvia non ce l'ha fatta. È morta nell'ospedale di Borgo Trento a Verona dove era stata trasferita viste le gravi condizioni. Quando è stata recuperata ieri mattina alle 5 aveva un gravissimo trauma cranico, una ferita alla testa che si era procurata sul basso fondale, e il suo cuore si era fermato dopo l'annegamento. Era stata rianimata dai carabinieri, stabilizzata, ma è stato tutto inutile. Ieri sera la famiglia, arrivata da Longarone, è arrivata sul pontile della tragedia. Una scena straziante.

L'ALLARME

All'alba di ieri alla Centrale operativa della Compagnia di Peschiera del Garda è arrivata la richiesta di aiuto dell'ispettore della Polaria di Villafranca. In località Ai Pioppi è arrivata la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda. Silvia è stata individuata esanime sotto un pontile, dal quale si era tuffata poco prima. «A quel punto, i carabinieri - spiegano i militari in una nota - l'ispettore di polizia e un amico della giovane si sono prontamente tuffati per riportarla sulla spiaggia. I militari dell'Arma, constatato che il battito cardiaco era assente, hanno avviato subito le procedure di respirazione cardiopolmonare, alternandosi senza mai fermarsi per 10 minuti circa, fino all'arrivo del 118 che ha proseguito con la manovra per ulteriori 20 minuti fino a quando non è ripreso il battito cardiaco». Silvia Doriguzzi è stata trasportata all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, poi al Borgo Trento, dove è spirata. «Le successive indagini - spiegano i carabinieri - hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: i giovani, dopo una notte passata in spensieratezza e dopo aver abusato di bevande superalcoliche, sono andati in riva al lago e hanno deciso di fare un bagno. Una volta tornati in spiaggia, però, hanno notato l'assenza della giovane e hanno dato l'allarme. La giovane, probabilmente, nel fare un tuffo, ha battuto la testa e ha perso i sensi, rimanendo sott'acqua per diversi minuti».

LA TESTIMONIANZA

«Sentivo quelle grida - racconta l'ispettore della Polaria, Mauro Trinca Rampelin - è annegata, è annegata». La compagnia era di 5 ragazze e due ragazzi. «Uno di loro - prosegue l'ispettore - mi spiegava che la giovane si era tuffata dietro di lui, ma non era più riemersa. Sono uscito in pigiama di corsa sono andato verso questi ragazzi. Siamo andati su questa banchina e sotto abbiamo visto una sagoma, sul fondale basso. Ci siamo tuffati: ho dovuto nuotare a fatica e in fondo ho trovato il braccio e ho cercato di alzare la giovane: in due ce l'abbiamo fatta. Speravo fosse salva, questa sera ho saputo che non ce l'ha fatta. È stato un dolore immenso».

IL LUTTO

Silvia Doriguzzi avrebbe compiuto 20 anni a settembre. Era residente a Igne di Longarone, con la mamma Giulia Zambon e il compagno di lei. Aveva frequentato l'istituto Da Vinci di Belluno, ma poi aveva lasciato la scuola. Aveva fatto un'estate come animatrice nella Flamingo, sempre sul Garda. Si era innamorata di quelle zone e ora era domiciliata a Peschiera. Doveva iniziare il nuovo lavoro, proiettata verso il futuro. Ma tutto è finito con quel maledetto tuffo.

Olivia Bonetti

