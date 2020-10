VENEZIA Tra tamponi classici e test rapidi il Veneto ha quasi raggiunto quota 3 milioni: 1.933.088 tamponi e 1.410.000 test rapidi. Il bollettino di ieri sera dava il seguente aggiornamento: il totale dei casi con tampone positivo è salito a 28.187, cioè 236 casi in più rispetto al giorno prima. Le persone in Veneto attualmente positive sono 4.043, ottanta in più nelle ventiquattr'ore. Solo i ricoveri in terapia intensiva sono calatio, da 24 a 20 in una giornata, ma va detto che ci sono stati 6 morti, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.192 vittime. Perché i picchi di casi positivi? «Talvolta i dati vengono caricati in ritardo - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia - Poi ci sono focolai familiari, casi particolari come il Comelico o i cantieri navali. Il termometro non è rappresentato dai casi positivi anche perché abbiamo fatto quasi 3 milioni di test, ma dalla situazione negli ospedali». A ieri mattina su 4.027 positivi, 176 erano sintomatici, pari al 4,37%. Intanto a Spresiano (Treviso) il sindaco Marco Della Pietra ha disposto l'obbligatorietà della mascherina in centro al paese, anche all'aperto, durante la sagra. (al.va.)

