IL RETROSCENA

ROMA «Se cade il governo non ci sarà nessun Recovery plan, c'è in ballo il destino del Paese, non di Conte». Al Senato è scattato l'allarme. M5S e Leu hanno avvertito Italia viva, «basta con i giochi d'azzardo», mentre il Pd sta lavorando ad allargare la maggioranza, passando magari per un Conte ter. La minaccia di Renzi di non votare la legge di bilancio, di togliere il sostegno all'esecutivo, ha creato un clima di tensione. Perché a Palazzo Madama i numeri sono ballerini e come ha avvertito più volte Franceschini un incidente può sempre capitare. Renzi ha respinto al mittente le voci di defezioni nel suo partito sulla sua linea. «E' solo killeraggio mediatico e politico. Noi andiamo fino in fondo e siamo tutti compatti», dicono da Iv.

E allora, in previsioni di ulteriori turbolenze prima e dopo Natale, è partita la caccia a puntellare il presidente del Consiglio. Alla ricerca di una pattuglia di responsabili per creare una rete di protezione. Secondo i dem sono almeno una decina i senatori dell'opposizione che potrebbero, all'occorrenza, venire in soccorso. E' scattato lo spirito di sopravvivenza, anche perché dopo la riforma del taglio dei parlamentari, per molti il ritorno alle Camere può rappresentare un sogno.

IL CENTRODESTRA

Ma i giochi non sono affatto semplici perché il centrodestra si è ricompattato. I leader hanno inviato messaggi chiari ai piccoli della coalizione che si sono smarcati sulla riforma del Mes, tra questi gli esponenti di Cambiamo con Toti e i centristi che, al pari di nove azzurri, non hanno partecipato al voto. Non è un caso che Salvini, Meloni e Tajani presentino oggi proprio al Senato gli emendamenti comuni alla legge di bilancio. E il leader del partito di via Bellerio assicura: «Mai in un governo con Pd e M5S, ci sono i numeri per un esecutivo di centrodestra». I fari sono puntati sull'avamposto della maggioranza che potrebbe cadere.

E se il forzista Cangini assicura che «non ci penso proprio a passare con Conte, anche a costo di non essere più ricandidato», altri non la pensano come lui. La novità emersa al Senato durante la lunga trattativa sulla riforma del Mes è che il partito di Conte già si sta muovendo per sterilizzare un'eventuale imboscata di Italia viva. Con M5S ancora alle prese con le scorie degli Stati generali, senza una leadership, è diventato sempre di più il presidente del Consiglio il punto di riferimento dei pentastellati e degli ex che non ci pensano proprio alla prospettiva di andare a casa.

Emilio Pucci

