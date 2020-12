IL CASO

NEW YORK Uno dopo l'altro gli Stati vanno certificando il risultato delle elezioni, e con i voti della California, ieri, Joe Biden ha superato il numero magico di 270 Voti Elettorali e si conferma vincitore. Oggi sarà la volta della Georgia, dove una riconta a mano di tutte le schede ha riaffermato la vittoria del democratico. E tuttavia Donald Trump continua a sostenere di aver vinto e ripete le sue infondate accuse contro immaginari brogli. Lo ha fatto nella sera di sabato, in un comizio in Georgia, dove una fitta folla di sostenitori lo ha accolto calorosamente.

Trump è andato in Georgia per sostenere la candidatura dei due senatori repubblicani uscenti, David Perdue e Kelly Loeffler, rispettivamente sfidati dai democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock. Un ballottaggio si terrà il 5 gennaio e deciderà l'equilibrio del Senato, se resterà a maggioranza repubblicana o passerà ai democratici. Come molti repubblicani temevano, però, il presidente ha solo brevemente parlato dei due senatori e della necessità di eleggerli per evitare «una deriva socialista», e ha piuttosto usato il palcoscenico per ribadire le proprie lagnanze contro i democratici e lanciare di nuovo denunce di frodi: «Hanno truccato le elezioni, ma noi continueremo a vincerle».

Resta il fatto che di tutte le accuse che il presidente ripete in pubblico da un mese, non si trova riscontro, e difatti nelle oltre 30 cause che i suoi avvocati hanno mosso, non hanno potuto presentare nessuna prova, tanto che alcuni giudici li hanno rimbrottati per aver fatto cause «infondate». Secondo un resoconto sul New York Times, Trump passa tutto il tempo a macchinare su cosa si possa fare per cambiare il risultato delle elezioni e ha rinunciato a governare il Paese. Ha anche chiesto al governatore della Georgia di fare pressioni sulle due Camere e forzassero un cambiamento del risultato delle elezioni, cosa che i funzionari tutti repubblicani e già filo-trumpiani si sono rifiutati di fare.

LA PREOCCUPAZIONE

Tutto questo armeggiare intanto preoccupa gli storici e gli archivisti, timorosi che Trump e i suoi nascondano o distruggano la documentazione dei propri anni alla Casa Bianca. Quattro associazioni hanno fatto causa perché non si tenti di nascondere l'operato dell'Amministrazione e venga rispettato il Presidential Records Act, la legge che stabilisce che le documentazioni della Casa Bianca appartengono al pubblico. Sarà comunque difficile raccogliere il materiale, perché Trump non solo non usa le email, ma vieta di prendere appunti mentre lui parla, e lui stesso strappa eventuali appunti presi durante le riunioni. Il genero Jared Kushner, al quale sono stati affidati compiti di politica estera di estrema importanza, non usa canali ufficiali, ma il proprio whatsapp. Dall'epoca dello scandalo del Watergate e la fine della presidenza di Richard Nixon, i documenti di una presidenza vengono per legge conservati fino alle ultime noterelle, ma per cinque anni rimangono privati, consultabili solo per motivi legati al governo.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA