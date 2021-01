LA CERIMONIA

NEW YORK Sono più di 25 mila, schierati a Washington oggi per proteggere la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Portare tutti questi militari della Guardia Nazionale nella capitale è stato lo sforzo più erculeo che il Pentagono abbia affrontato dall'epoca della guerra in Iraq. Ma l'aspetto più difficile della mobilitazione è stato di accertarsi che fra quelle migliaia di donne e uomini non si nascondesse una talpa terrorista, un golpista in pectore. L'allarme l'ha lanciato l'Fbi, proprio nelle ultime ore della presidenza Trump e a ridosso del giuramento di Biden oggi, alle 18 ora italiana.

Nelle chat online il Bureau aveva identificato la minaccia della presenza di soldati di ideologia estremista o dell'intrufolarsi di finti militari. Il primo timore si è rivelato fondato, quando ieri pomeriggio è stato annunciato che 12 membri della Guardia Nazionale erano stati «sospesi» per i loro collegamenti con milizie di estrema destra. Joe Biden era stato informato dei rischi, ma ha comunque insistito per il giuramento sul balcone del Campidoglio, all'aperto, anche per riconfermare il principio del trasferimento pacifico dei poteri nella democrazia americana sugli stessi spalti che i rivoltosi avevano occupato due settimane fa. Confermata invece l'assenza di Trump, che parte alla volta della Florida dalla base aerea di Andrews oggi alle 14 ora italiana. Con una decisione che ha fatto clamore, il capo della maggioranza repubblicana uscente del Senato, Mitch McConnell ha annunciato che né lui né il collega della Camera Kevin McCarthy sarebbero andati a salutarlo. Nello stesso momento in cui Trump parte, loro saranno a una Messa bipartisan, accanto a Joe Biden.

IL DISCORSO

La visita mattutina alla chiesa cattolica di St. Matthews è stata un'idea di Biden, che nel suo discorso di insediamento intende «chiamare tutti gli americani all'unità» secondo quanto ha preannunciato la portavoce Jen Psaki. Ovvio che la decisione di McConnell e McCarthy di accettare l'invito è stata letta subito come un segnale di apertura verso il nuovo presidente. Già ieri McConnell aveva fatto pensare a un possibile un nuovo corso, quando ha detto nell'aula del Senato che la «teppaglia» che aveva occupato il Parlamento aveva ascoltato le «bugie del presidente e di altre persone importanti». Vari osservatori hanno inteso che il capo dei repubblicani stesse con quelle parole preannunciando un suo voto a favore della condanna di Trump nel processo di impeachment per «istigazione all'insurrezione». E se McConnell dà un segnale, è probabile che altri lo seguano. Ciò vorrebbe dire che il partito vuole disfarsi della zavorra Trump, ora che non serve più per promuovere tagli di tasse e nominare giudici conservatori alla Corte Suprema, e lascia la Casa Bianca con tasso di popolarità bassissimo, fra il 29 e il 33%.

L'ADDIO

Ieri pomeriggio, Trump è rimasto chiuso alla Casa Bianca, per terminare la lista delle grazie che voleva concedere, e si parlava di almeno un centinaio di nomi, incluso quello del rappista Lil Wayne e forse di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Trump ha anche registrato un video di saluto al Paese che la Casa Bianca doveva rilasciare in serata, mentre il video di addio di Melania è invece stato trasmesso il giorno prima. Nel frattempo, Joe Biden partiva dal Delaware, il suo Stato, salutando la folla con un discorso molto commovente in cui ha tentato di infondere al Paese un po' di speranza, mentre il totale delle morti da covid supera quota 400 mila e si avvicina al totale delle morti della Seconda Guerra Mondiale: «La vita mi ha insegnato che dopo il buio viene sempre la luce» ha detto Biden. Mentre il nuovo presidente si doveva rassegnare a non prendere il treno, sua grande passione (nella sua vita ha preso il treno tra il Delaware e Washinton 8 mila volte) e a volare verso la capitale, i preparativi per la festa di oggi si sono conclusi: 200 mila bandiere per dare colore al Mall vuoto di persone per la pandemia a l'allarme terrorismo, 56 colonne di luce per ricordare i 50 Stati e i 6 Territori, e le sedie per appena mille invitati.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA