LA POLEMICA

NEW YORK Le conferenze stampa pomeridiane di Donald Trump sul coronavirus potrebbero accorciarsi o addirittura scomparire. Questo almeno sarebbe il sogno dei suoi collaboratori, che fanno fatica a riparare ogni volta che il presidente si lancia in affermazioni estemporanee, come quella di giovedì quando ha suggerito di usare iniezioni di candeggina per combattere il virus. Già venerdì abbiamo visto un Trump in versione ridotta, sul palco solo 22 minuti, invece che le due ore e passa dei giorni precedenti. Ma nessuno può essere sicuro che il presidente rimarrà fedele a questo progetto di sobrietà: «Sarà lui a decidere», hanno confermato ieri mattina alla Casa Bianca.

L'AUDIENCE

Il guaio è che Trump è convinto che il successo di audience corrisponda a un suo successo personale. La verità è che molti seguono le sue conferenze stampa come una curiosità, in attesa dell'ultima stravaganza e dei suoi coloriti alterchi con la stampa. I sondaggi sembrano indicare che se la sua base elettorale è contenta di questi comportamenti, il presidente sta invece perdendo terreno fra gli indipendenti, i moderati e gli stessi repubblicani più anziani, senza i quali non potrebbe rivincere a novembre. Da qui il desiderio dei collaboratori di tenerlo lontano dai briefing, e lasciare che a gestirli siano il vicepresidente Mike Pence e gli esperti. La pericolosa ipotesi delle iniezioni di candeggina sarebbe venuta al presidente dalla lettera di un commerciante internet, fondatore di una pseudo chiesa, che vende un cocktail a base di candeggina diluita come rimedio per tutti i mali. In precedenza Trump aveva caldeggiato l'uso dell'idrossiclorochina, un farmaco antimalaria, che però secondo gli esperimenti fatti negli Usa, «non ha curato i malati, anzi in alcuni casi ne ha accelerato la morte».

LE PROTESTE

Una delle polemiche più brucianti scaturite da queste conferenze però, è stata l'insistenza con cui Trump ha appoggiato le proteste degli ultra conservatori che chiedono la fine della quarantena in certi Stati. Dopo aver spinto su quell'acceleratore, il presidente si è reso conto del rischio, quando gli esperti gli hanno presentato la possibilità di una riesplosione più grave del contagio. E così, di colpo, ha tolto il suo sostegno al governatore della Georgia, Brian Kemp, che a quel punto però non poteva più fare marcia indietro. La Georgia è stata dunque il primo Stato a concedere la riapertura di alcuni esercizi, giovedì scorso, pur mentre i sindaci delle più grandi città, come Atlanta e Savannah, supplicavano di non farlo. Parziali riaperture si sono avute venerdì anche in Oklahoma e Michigan, mentre lunedì seguiranno Tennessee, Minnesota e Colorado.

Intanto nel Wisconsin c'è stata un'altra aggressiva protesta anti-quarantena contro il governatore democratico Tony Evers. Da notare che la schiacciante maggioranza degli americani è favorevole invece al lockdown. I numeri sono infatti ancora spaventosi. Ieri i decessi sono arrivati a superare quota 53 mila, cioé il 25% del totale mondiale. I contagiati confermati sono oltre 950 mila. È chiaro che la «migliore delle ipotesi» è praticamente evaporata. Secondo le proiezioni presentate da Trump poche settimane fa, si poteva sperare di rimanere al di sotto dei 60 mila decessi, ma ora invece si calcola che quel totale verrà raggiunto la settimana entrante.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

