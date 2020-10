LA CORSA

NEW YORK Si dice che i dibattiti fra vicepresidenti siano di scarso interesse. Eppure ci sono state eccezioni interessanti, come la democratica Geraldine Ferraro contro il repubblicano George Bush nel 1984, o il democratico Joe Biden contro la repubblicana Sarah Palin nel 2008. Ma il dibattito di stasera fra Mike Pence e Kamala Harris promette di batterli tutti, sia quanto a possibili ricadute sull'attuale corsa presidenziale, sia su quella del 2024, quando i due rivali potrebbero trovarsi a correre per la Casa Bianca in prima persona. Con Donald Trump colpito dal virus e costretto alla quarantena, Pence si ritrova catapultato ora nel ruolo di interprete principale della campagna. E' possibile che il presidente resti fuori gioco solo per pochi altri giorni, visto che ieri i medici hanno assicurato che «non ha più nessun sintomo di covid-19». Ma nel frattempo tocca al vicepresidente fare il supplente nei comizi e negli incontri con i finanziatori. Non dovrebbe, in realtà, e avrebbe dovuto restare anche lui in quarantena, essendo stato in contatto con tanti esponenti della Casa Bianca risultati positivi al contagio. Ma lui si difende rivelando che i due test al giorno che fa insieme alla moglie finora provano che è sano. E al partito repubblicano questa temporanea sostituzione in fondo fa piacere, considerato che secondo i sondaggi il vicepresidente è più popolare del presidente stesso. Non è una popolarità tale da assicurargli una vittoria nel caso Trump dovesse venire a mancare e la presidenza venisse trasferita a lui prima delle elezioni del 3 novembre, ma almeno prova che con il suo comportamento tranquillo, la voce suadente plasmata da anni come ospite di un programma radiofonico, e l'apparenza ragionevole, Pence può recuperare consenso laddove Trump lo ha perso, soprattutto fra le donne bianche dei sobborghi e gli anziani bianchi. Dipende molto da come si comporterà stasera, nel dibattito a Salt Lake City. Il rischio di Pence è di essere troppo disciplinato, e di mancare dell'agilità mentale per reagire davanti a ostacoli improvvisi e inattesi. E non è detto che Kamala Harris non provi proprio questa tattica. Sebbene la ex ministro della giustizia della California e attuale senatrice avesse stabilito di usare le due ore di dibattito per martellare Pence sulla reazione dell'Amministrazione Trump alla pandemia, la cronaca dell'ultima settimana le offrirebbe molto materiale, che è finito nel dimenticatoio davanti al ricovero di Trump in ospedale, ad esempio la rivelazione che Trump non paga le tasse. Questo scontro di stasera, dicono i bene informati, potrebbe essere un test di quello che succederà nel 2024: di sicuro Mike Pence intende correre per la presidenza allora, ed è quasi certo che lo farà anche Kamala, sia nel caso che Biden vincesse ma non si presentasse per un secondo mandato sia nel caso che perdesse. In un modo o nell'altro comunque il virus stasera sarà uno degli interpreti principali, da vari punti di vista. Con i due contendenti a una distanza di 4 metri, separati da un pannello di plexiglass, il rischio del contagio sarà scenograficamente presente.

GLI SCIENZIATI

Dalla Casa Bianca però Donald Trump tenta sin da ieri di diminuire la gravità dei virus, non senza generare qualche polemica. Il suo ritorno a casa in elicottero, subito trasformato in uno spot elettorale dai toni eroici, come se fosse stato di ritorno da una battaglia al fronte contro un nemico della Patria, è apparso esagerato. E le sue insistenze che «non bisogna avere paura» di un virue che «per la maggior parte della popolazione è molto meno letale dell'influenza» hanno allarmato gli scienziati mentre il contagio cresce in numerosi Stati, e il numero di morti sale oltre 210 mila.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

