Trump, svolta sull'Iran: «Ora un nuovo accordo»

IL CASONEW YORK «L'opzione militare nei confronti dell'Iran è ancora sul tavolo», ha detto ieri Donald Trump in un breve incontro con la stampa, mentre partiva per Camp David, tradizionale laboratorio delle strategie di politica estera degli Usa. A due giorni dall'abortito attacco missilistico contro il paese mediorientale che avrebbe potuto aprire le porte ad una nuova guerra, il presidente incassa gli elogi sul piano interno e internazionale per aver tirato il freno, e per essere riuscito ad opporsi ai consiglieri Bolton e Pompeo che...