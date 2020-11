IL CASO

NEW YORK «Non c'è nessun motivo di allarme per i ricorsi in atto. Presto sapremo quale dei due candidati riceverà la certificazione della vittoria in ognuno degli Stati, poi il collegio elettorale determinerà chi ha vinto». Il messaggio sibillino del leader repubblicano al senato: Mitch McConnell, ha aperto una nuova pagina nella strategia di Trump per disputare l'esito delle elezioni.

Una strada contorta e destinata ad approfondire la spaccatura già in atto nel tessuto sociale del paese, ma forse l'unica a questo punto in grado ribaltare il giudizio delle urne. Il sito mediatico Axios l'ha prospettata ieri in un articolo pubblicato sul suo sito. I singoli Stati dell'unione sono chiamati entro l'8 di dicembre a dichiarare che non ci sono contestazioni residue sul voto, e a nominare i grandi elettori. Sei giorni dopo i nominati confermano l'elezione del presidente. I legali del partito repubblicano hanno depositato denunce presso ognuno degli Stati in bilico prima del voto, e dove l'attribuzione della vittoria è stata decisiva nel permettere a Biden di essere considerato il presidente eletto. Sulla base della contestazione in atto, Trump potrebbe chiedere agli amministratori locali di non emettere la certificazione. La costituzione prevede che per evitare l'impasse la nomina dei grandi elettori in questo caso sia fatta dal legislativo locale, dove deputati e senatori sarebbero svincolati dalla scelta delle urne.

LA FALSA DENUNCIA

Un atto amministrativo e dovuto diventerebbe quindi una decisione politica e arbitraria, con tutte le deviazioni immaginabili. Il New York Times ha contattato gli uffici elettorali e le segreterie di Stato di ognuno dei cinquanta stati, senza trovare un solo funzionario che confermasse i sospetti di irregolarità che Trump continua a dare per scontati. Il delatore dell'ufficio postale che aveva denunciato di aver visto migliaia di schede provenienti dalle contee favorevoli a Trump buttate nell'immondizia ha confessato di essersi inventato tutto.

Ma le denunce continuano a fioccare: il vice governatore del Texas Dan Patrick ha offerto una taglia fino a un milione di dollari per chine presenta di plausibili. A otto giorni dal voto lo spoglio di stati non contestati come New York e la California non è ancora concluso; la Georgia ha deciso ieri che le operazioni di ri-conteggio saranno effettuate a mano, pur rispettando la scadenza del 20 di novembre.

L'incertezza esaspera gli animi degli elettori che attendono una parola conclusiva, e incoraggia la protesta. Sabato a Washington marceranno estremisti di destra e miliziani che non riconoscono l'esito finora annunciato, sotto la bandiera MAGApalooza.

PROTESTA E CONTROPROTESTA

Gli appartenenti a Three Percenters, i fanatici di Infowars, dei Grayers e dei Proud Boys reclameranno la vittoria per Donald Trump. Il leader degli Oath Keepers, Elmer Rhodes, ha promesso che dislocherà pattuglie di veterani armati lungo il confine della giurisdizione cittadina della capitale, entro il quale le armi sono vietate. I manifestanti non hanno chiesto l'autorizzazione di polizia, e il gruppo FuckMAGA ha organizzato una marcia di contro protesta. La scintilla potrebbe scoppiare in ogni minuto.

Una simile confusione nel dopo elezione si produsse nel 1876, l'anno del primo centenario dell'Unione. Il paese era ancora dilaniato dalla fine della guerra civile, e i democratici che erano stati secessionisti e a favore del mantenimento della schiavitù videro il loro candidato Samuel Tilden, proclamato vincitore la notte del voto. Il repubblicano Hayes fu invece insediato al suo posto il 5 marzo dell'anno successivo, dopo innumerevoli brogli, svolte clamorose e sangue nelle strade. L'accordo finale prevedeva l'assegnazione di tutti i collegi disputati a Haynes, in cambio dell'arresto del processo di Ricostruzione che stava attuando la piena integrazione dei neri negli stati del Sud.

Flavio Pompetti

