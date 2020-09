LO SCONTRO

ROMA Dando il via ad uno scontro senza precedenti con il resto della comunità internazionale - in particolare con gli alleati europei - gli Usa hanno unilateralmente deciso di dichiarare nuovamente in vigore le sanzioni Onu contro l'Iran, sospese nel 2015 con l'accordo sul nucleare. Una mossa che ha immediatamente provocato la reazione non solo della Repubblica islamica e della sua alleata Russia, ma anche della Ue. Gli Stati Uniti «si sono ritirati unilateralmente» dall'accordo sul nucleare iraniano e quindi «non possono avviare il processo per la riapplicazione delle sanzioni Onu», ha affermato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, facendo eco a quanto già affermato in un comunicato congiunto da Francia, Gran Bretagna e Germania.

Le autorità americane sono pronte ad «imporre conseguenze» a tutti i Paesi che non si adegueranno, ha avvertito il segretario di Stato Mike Pompeo, definendo l'Iran «il principale Stato sponsor del terrorismo e dell'antisemitismo». Washington, quindi, intende imporre sanzioni secondarie ai Paesi che continueranno ad avere rapporti commerciali con Teheran. La questione terrà banco all'Assemblea Generale dell'Onu che si apre oggi a New York, in versione virtuale, e dove domani è previsto l'intervento del presidente americano. Ma non è un segreto che, come già successo nel 2018, potrebbero essere molte le società straniere, anche europee, a rinunciare ad ogni relazione con Teheran, nel timore di vedersi precluso l'accesso al mercato americano.

